Torneremo ancora, testo e significato della canzone di Franco Battiato

Addio a Franco Battiato, il Maestro è morto a 76 anni. FOTOSTORIA

Lo stesso compianto autore si è espresso in merito a una delle sue ultime creazioni: “Tutti noi siamo esseri spirituali. Siamo in cammino verso la liberazione. Fino a quando non saremo liberi, torneremo ancora, più volte, a questa vita terrena. L’esistenza è ciclica e si ripete fino a quando l’anima non sarà del tutto libera dalle emozioni perturbatrici dell’ego che la tiene avvinta. Siamo esseri schiavi delle nostre emozioni, che ci dominano. La liberazione, invece, non può avere legami”.

Un brano che trae ispirazione dal concetto della trasmigrazione delle anime. Il titolo iniziale era “I migranti di Ganden”. Questi rappresentano il percorso delle anime una volta concluso il percorso vitale del corpo.