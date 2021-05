I Coldplay in concerto live streaming esclusivo su TikTok: ecco quando

I Coldplay approdano con il loro primo concerto in streaming su TikTok il prossimo lunedì 24 maggio. L’esibizione live fa parte di un’iniziativa in nome del Red Nose Day, indirizzata a una raccolta fondi per aiutare le vittime della povertà infantile. Ecco quando e come seguire il concerto in diretta

Che la band inglese capitanata da Chris Martin ci avesse preso gusto con TikTok, lo si era già capito nelle scorse settimane, quando ha utilizzato proprio questa innovativa piattaforma – la preferita dal pubblico giovanile – per presentare in anteprima il nuovo singolo “ Higher Power ”. Allo stesso modo, il prossimo lunedì 24 maggio , i Coldplay , si preparano al loro primo concerto su TikTok , rigorosamente in live streaming. L’esibizione creata ad hoc per anticipare la giornata, fa parte della più grande iniziativa del Red Nose Day (27 maggio 2021), dedicata alla raccolta fondi annuale per le innocenti vittime della povertà infantile. Ecco quando e come vedere il concerto dei Coldplay su TikTok.

Quando e come vedere il concerto dei Coldplay su TikTok

approfondimento

Higher Power, i Coldplay lanciano il balletto ufficiale

Per poter assistere al concerto ufficiale dei Coldplay su TikTok, sarà necessario disporre di un account per il collegamento alla piattaforma social. Durante la performance, in programma da Londra per il prossimo lunedì 24 maggio alle ore 14:00 locali (in Italia saranno le 15:00), la band inglese guidata da Chris Martin, si esibirà live su quattro diverse canzoni, tra nuovi singoli e brani storici. La location sarà la stessa utilizzata per la presentazione ufficiale dell’ultimo brano “Higher Power”, durante i Brit Awards 2021, nella splendida cornice del Tamigi.

“Saremmo davvero molto contenti che vi uniate a noi per il nostro primo concerto in assoluto su TikTok, il prossimo lunedì 24 maggio, per il Red Nose Day” ha raccontato Chris Martin in un video messaggio condiviso su YouTube per i fan di tutto il mondo.

I Coldplay a sostegno del Red Nose Day

“Il Red Nose Day porta avanti in tutto il mondo iniziative straordinarie per proteggere i bambini, prendersi cura della loro salute e offrire loro educazione e crescita personale,” ha commentato Chris Martin, frontman dei Coldplay, alla domanda sul perché di questa scelta a sostegno di un’iniziativa così nobile. “Siamo davvero contenti di poter sostenere la campagna con questa performance” ha poi aggiunto insieme agli altri membri della band. In realtà, non è la prima volta per i Coldplay come sostenitori del Red Nose Day. Già era accaduto nel 2015 quando, per celebrare l’iniziativa, avevano dato vita, con tutto il cast della serie HBO de “Il trono di spade”, a una divertente performance sulle note di “Game of Thrones: The Musical”, una parodia di poco più di 10 minuti, che ha raccolto oltre 35 milioni di visualizzazioni.

Sono giorni ricchi di esibizioni, quelli che attendono i Coldplay. Reduci dalla bellissima performance sulle note di “Higher Power” ai Brit Awards 2021, la band inglese non ha in programma solamente il concerto del Red Nose Day, ma anche una partecipazione come ospiti d’eccezione alla performance in live streaming del Glastonbury Festival 2021, previsto per il prossimo sabato 22 maggio.