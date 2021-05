Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2022: ecco la data a Milano

Il concerto dei Tokio Hotel, previsto per il 29 ottobre del 2021, è stato rimandato a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). La data faceva parte del più ampio cartellone della band, all’interno del Beyond the World Tour . L’unica data italiana, dunque, slitta al 20 aprile 2022 mantenendo sempre la stessa location: il Fabrique di Milano . I ticket precedentemente acquistati resteranno comunque validi e non dovranno essere sostituiti.

Solo poche ore fa, sul profilo ufficiale Instagram della band, sono state pubblicate le nuove date: “Siamo entusiasti di potervi annunciare che saremo presto di nuovo in tour” recita il post. “Ci sentiamo emozionati ed esplodiamo di energia, non vediamo l’ora di trasmettervi tutte le nostre sensazioni sul palco. Questo tour sarà sicuramente speciale!”

Beyond The World: il tour

I fan della band tedesca dovranno dunque attendere ancora un anno per rivedere i loro beniamini scatenarsi sul palco, per quello che si prospetta essere un concerto davvero entusiasmante.

Dopo aver lavorato al loro sesto album a Berlino e avere pubblicato i brani “Melancholic Paradise”, “When it rains it pours” e “Chateau” nel 2019, la band ha anticipato il nuovo disco con il singolo “Berlin” (2020). A inizio del 2021 è uscito su tutte le piattaforme “White Lies”, mentre si attende per il 28 maggio un ulteriore pezzo di cui, per ora, non sono state date anticipazioni.

“Il tempo trascorso dall’inizio della pandemia ci sembra un’eternità. Siamo molto grati per la fiducia che i fan ripongono in noi e non vediamo l’ora di ricalcare le scene. Lavoriamo da mesi allo spettacolo e stiamo organizzando la scaletta.” Aveva annunciato la band poco prima della notizia del rinvio del tour.

Tokio Hotel, La storia



Gruppo pop-rock di origini tedesche, si è formato a Magdeburgo nel 2001 grazie a un’idea dei due gemelli Bill e Tom Kaulitz (FOTO), di Georg Listing e di Gustav Schafer.

Da ormai vent’anni sulla scena musicale internazionale, i Tokio Hotel hanno venduto oltre 10 milioni di dischi in 68 paesi del mondo. Acclamati agli inizi del 2000, i Tokio Hotel hanno saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, cercando di portare innovazione e contemporaneità in ogni loro pezzo, cavalcando l’onda della “Cultura Emo” diffusasi proprio in quegli anni. Tra le loro hit ricordiamo “Monsoon”, del 2000, che su YouTube ha superato 55 milioni di visualizzazioni, ma anche “White Lies” (2001) e “World Behind My Wall”.