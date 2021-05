I CNCO danno l'addio Joel Pimentel: "Saremo sempre una famiglia"

Nel lungo e sentito messaggio che i CNCO hanno voluto condividere con i fan, hanno tenuto a confermare la voglia di non fermarsi e, nonostante la perdita di un amico e fratello, continuare verso questa nuova era dei CNCO come un solido quartetto. Il desiderio è quello di incontrare presto i fan dal vivo, nel frattempo per tutti ci sarà un vero e proprio regalo d’addio. Il prossimo venerdì 14 maggio , la band si esibirà per l’ultima volta in quintetto nel loro concerto in livestream globale .

L’annuncio condiviso dai CNCO su Instagram

Nelle scorse ore, la boy band statunitense ha condiviso un sentito messaggio sui social network, per annunciare l’addio di Joel Pimentel. Ecco quello che hanno scritto su Instagram: “CNCOwners (nome dei fan CNCO)! Vorremmo iniziare col dirvi che vi amiamo tantissimo e apprezziamo tutto il supporto che ci regalate giorno dopo giorno, anno dopo anno. Per questa ragione, siamo molto dispiaciuti nel dirvi che dopo cinque anni e mezzo indimenticabili, di crescita insieme, il prossimo venerdì 14 maggio sarà l’ultimo giorno di Joel come membro dei CNCO”. Come raccontato direttamente Chritopher, Erick, Richard e Zabdiel, l’addio non è sintomo di un rapporto rovinato quanto più della voglia dello stesso Joel di orientarsi verso nuove opportunità di crescita personale e professionale. “Vorremmo farvi sapere che, mentre Joel ci lascerà per cercare nuove opportunità, siamo e saremo per sempre come fratelli, lo supporteremo nel suo prossimo capitolo e, più importante, rimarremo per sempre una famiglia”. Hanno poi aggiunto che l’addio di Joel non sarà la fine dei CNCO, quanto più l’inizio di una nuova era insieme: “Sappiamo che questa notizia è molto triste, e sarà dura da accettare per voi, come lo è stato per noi, ma apprezziamo che sarete con noi. Anche se sarà diverso, siamo entusiasti nel continuare in questa nuova era dei CNCO, e non vediamo l’ora di farvi vedere ciò che stiamo preparando per voi”. Nel frattempo, per ringraziare i fan dell’enorme supporto ricevuto durante tutti questi anni, i CNCO hanno annunciato di avere in programma un’ultima ed entusiasmante esibizione da quintetto, per dedicarsi poi alla nuova musica in uscita, in attesa di vedere i fan dal vivo quanto prima: “Voi ragazzi, siete tutto ciò che ci fa andare avanti, e ci rendete entusiasti di continuare insieme più forti di prima. Per questa ragione, vorremmo farvi un regalo finale tutti insieme. Venerdì ci esibiremo tutti e cinque, un’ultima volta, per il nostro concerto in livestream globale. Speriamo vi uniate a noi!”.

Il botta e risposta di Joel Pimentel

Poco dopo la pubblicazione dell’annuncio della dipartita di Joel Pimentel su Instagram, lo stesso cantante ha tenuto a commentare l’accaduto con un tenero “Love you guys” (Vi amo ragazzi”), a ringraziare non solo gli altri membri della band, ma anche la vasta platea di fan che sempre ha mostrato grande supporto.

È però su Twitter che Pimentel è andato più a fondo sulla questione annunciando che la scelta di lasciare i CNCO viene dalla necessità di crescere ed esplorare nuovi lati artistici della sua persona e della sua musica. “È arrivata l’ora per me, di iniziare a costruire il mio percorso e la mia carriera”, ha scritto, “È per questo che ho deciso di lasciare la band”. Raccomandando i fan di partecipare all’evento in streaming del prossimo venerdì 14 maggio, ha commentato dicendo che questa non è la fine, ma solo un nuovo inizio, per tutti.