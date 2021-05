La Rappresentante di Lista in concerto, annunciate le città del tour

Un video per annunciare le tappe del prossimo tour è stato pubblicato sui social del duo reduce dal successo di “Amare” Condividi:

Con un video pubblicato sui social, La Rappresentante di Lista ha annunciato le prime informazioni sul prossimo tour 2021. Il duo ha comunicato le prime città che faranno parte della serie di concerti a sostegno dell’album “My Mamma”, pubblicato dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo. Un grande ritorno ai live, linfa vitale per La Rappresentante di Lista reduce dall’ottimo riscontro ottenuto da “Amare”, disco d’oro per le oltre 35 mila copie vendute. Le città che verranno toccate dal duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono: Roma, Verona, Milano, Brescia, Torino, Taranto, Livorno e Ferrara.

Le date del tour 2021 approfondimento Sanremo 2020, chi è La Rappresentante di Lista Successivamente è stato pubblicato un lungo messaggio che ha svelato le date dei concerti per ora previsti. Queste le parole: “Voglio raccontarti il mio strano sogno: eravate in tanti, eravamo in tanti. Tutti lì. Sembrava difficile e invece adesso è realtà. Sembrava impossibile ed eccola qua. Palchi, tour, live, musica dal vivo, concerti, folla, amplificatori, baci, occhi lucidi e cantare a squarciagola. Chiamatela come volete, per noi questa è vita”. Il duo introduce così le date del My Mamma Tour durante il quale racconteranno le canzoni e tutto l'universo che hanno immaginato per loro. Il duo sottolinea come il calendario verrà aggiornato più avanti per arrivare in tutta Italia. Queste le date: 26 giugno VERONA Teatro Romano, Rassegna Rumors, Illazioni Vocali 02 luglio – FERRARA, Ferrara Sotto le Stelle 09 luglio - GARDONE RIVIERA (BS), Anfiteatro del Vittoriale 14 luglio – Milano, Carroponte 15 luglio – TORINO, Flowers Festival 13 agosto - GROTTAGLIE (TARANTO), Cinzella Festival 02 settembre – LIVORNO, Terrazza Mascagni 07 settembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica