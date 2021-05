Work This Out, Francesco Monte duetta con Lee Ryan dei Blue

Work This Out è il titolo del singolo che segna la collaborazione tra Francesco Monte e la popstar britannica . Il brano, distribuito venerdì 30 aprile, ha immediatamente riscosso un grande successo da parte del pubblico.

Francesco Monte, la collaborazione con Lee Ryan

Dopo Siamo già domani, Crazy e Andiamo avanti, Francesco Monte ha pubblicato un nuovo singolo. Work This Out è un brano che mescola sonorità pop a vibrazioni dance rimanendo in testa al primo ascolto.

La canzone vede Francesco Monte duettare con un protagonista della scena discografica internazionale, stiamo ovviamente parlando di Lee Ryan, componente della boy band Blue che nel corso della carriera ha venduto milioni di copie, tra gli album più iconici troviamo sicuramente One Love, certificato con ben quattro dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto oltre 1.200.000 copie.