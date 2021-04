In nome di un amico, in nome di Mario. Al quale Lo Stato Sociale ha dedicato la canzone Equazione. Venerdì 30 aprile, dalle ore 18, la band sarà nelle sede bolognese dell’AIL per uno spettacolo destinato a sensibilizzare la gente sulle patologie legate al sangue e per sostenere la ricerca. Ne ho parlato con Alberto “Albi” Cazzola, voce e basso del gruppo.



Quando è nata la canzone?

Ho scritto Equazione quando Mario è morto di leucemia nel 2018. In quei giorni ho butttato queste parole in modo istintivo e poi sono diventate canzone. Non ha fini commerciali, tutto andrà all’Associazione Italiana contro le Leucemie. Siamo entrati in contatto e abbiamo sviluppato Canzoni per la Ricerca. Negli ultimi tempi Mario ci diceva di donare all’AIL perché era la sola cosa concreta che lui poteva lasciare, perché non succedesse ad altri.

E AIL ha subito sposato la causa.

In AIL ho trovato persone meravigliose, sia nella sezione di Bologna che in quella nazionale. Abbiao scelto di dare un riferimento temporale alla donazione e la abbiamo associata alla data del compleanno di Mario.

Chi era Mario per te?

Una amico di infanzia, una delle prime persone con cui ho suonato, anzi il primo. Era un dottorando in fisica, uno studioso e un uomo di scienza che proprio per questo mi è venuta l'idea di chiamare il brano Equazione e trovare una ragione nella sua dipartita attraverso una formula matematica: un po' di vita va e un po' resta e quel che resta deve essere di aiuto per il futuro. Il testo è il mio ricordo di Mario.

Il futuro porterà altri momenti analoghi?

Vorremmo che fosse un appuntamento fisso, organizzato in modo spontaneo. Quest'anno sarà in streaming e in forma acustica, più una cosa tra amici, non era il caso di fare qualcosa di grande dal punto di vista scenico. Speriamo che col ritorno degli eventi dal vivo si possa fare qualcosa di più grande, invitando anche ospiti.

Stavolta ci sarete solo voi?

Ci saranno Cimini e Gregorio Sanchez, grazie alla collaborazione di Garrincha Dischi, poi volontari di AIL e ricercatori. Tutte persone trovate vicino a noi.

Il crowdfunding sarà attivo fino al 9 maggio.

Considera che 30 euro sono un'ora di ricerca di un biologo, di medico, di ricercatore, per chi si occupa delle malattie del sangue. Spesso i ricercatori sono precari e non hanno un ritorno economico coerente con la loro dedizione.

Chi donerà riceverà va mail un regalo della band: di che si tratta?

Un video dove cantiamo una canzone, sono cose di cuore e di pancia, tutto quello che viene va preso con gioia. La cosa più importante è regalare speranza.

Sarete in presenza oppure ognuno collegato da casa?

Lo Stato Sociale sarà insieme senza pubblico. Trasmettiamo dalla sede AIL di Bologna. Avere saputo che riaprivano cinema e teatri avremmo potuto ipotizzare di avere anche un piccolo pubblico. Ma, ripeto, va bene così.

Prevedete qualche concerto in estate?

Qualcosa faremo ma stiamo aspettando di capire le regole. Di certo questa situazione ci permetterà di ritrovare l'immediatezza degli esordi, è il momento della sperimentazione e del divertimento.