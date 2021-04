Pierdavide Carone, pubblicato il videoclip ufficiale di Buonanotte

Pierdavide Carone ha parlato del brano sul suo profilo Instagram: “L’uomo per natura tenta di fuggire dalle cose brutte, e questo è comprensibile, ma per sua stessa natura l’uomo tenta di fuggire anche dalle cose belle”

Buonanotte è il titolo del brano di Pierdavide Carone, tra i cantautori più amati della scena discografica italiana da pubblico e critica . L’artista ha presentato il brano tramite un post sul profilo Instagram che conta più di 40.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Il cantautore ha scritto: “L’uomo per natura tenta di fuggire dalle cose brutte, e questo è comprensibile, ma per sua stessa natura l’uomo tenta di fuggire anche dalle cose belle e, per quanto incomprensibile sia, accade sempre, nella vita, nell’amore”.