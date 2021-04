TY1, in uscita la canzone "Fantasmi" con Marracash e Geolier

"Lavorare con Marracash e con Geolier a questo brano è stato per me motivo di grande soddisfazione. Marra è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni, mentre Geolier è una delle voci più rappresentative della nuova scuola”. Mentre entrando nello specifico del brano ha detto che “La forza di 'Fantasmi' è da ricercare nella sua spontaneità . L’idea per il beat è nata riascoltando Free degli Ultranate, il suono che ne è scaturito ha ispirato Marracash e Geolier a scrivere una vera e propria poesia. "

Parlando in un’intervista della nuova canzone e album in arrivo, Cranco si è detto entusiasta della collaborazione con Marracash e Geolier . Forti delle loro esperienze musicali completamente differenti (Marracash proviene dalla cosiddetta old school, mentre Geolier è nuovo nel panorama), sono entrambi stati in grado di aggiungere alla base di TY1 , quel flow che mancava.

TY1 e il nuovo disco “DJUNGLE”

approfondimento

Marracash svela: "Nel 2021 arriva il nuovo album"

Quello che non tutti sanno è che, in realtà, “Fantasmi” è nata nell’ottica di un progetto ben più grande e approfondito. A tutti gli effetti, la canzone andrà ad anticipare l’uscita del disco “DJUNGLE” prevista per il prossimo 7 maggio 2021. Tante le collaborazioni presenti oltre a quella con Marracash e Geolier, svelate nel corso delle settimane proprio da TY1 in un’originale campagna sui social in cui invita i 24 artisti a far parte della sua squadra, con tanto di maglietta e numero. Tra di loro, i volti simbolo della scuola rap così come le nuove leve che da alcuni anni stanno letteralmente travolgendo il modo di vivere e interpretare la musica in Italia. Dall’hip hop e underground, Cranco ha scelto Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier, Marracash; mentre per le sonorità più delicate e pop, ha deciso di affidarsi ai featuring di Neffa e Tiromancino. Dalla scena internazionale ha “pescato” Pablo Chill-E, Mc Buzzz e Dosseh, fintanto che a rappresentare le nuove leve ci saranno Touchè e Vettosi.