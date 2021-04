Il Ceo della Fimi critica il via libera del governo al pubblico per le partite degli Europei di Calcio per almeno il 25 per cento della capienza dello stadio come richiesto dal'Uefa. Allora devono tornare anche i concerti Condividi:

Era lecito attendersi una reazione così. Anzi forse è fin troppo moderata perché Enzo Mazza, presidente di FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, è un signore. Il solo elemento positivo è che se gli stadi si aprono al calcio, seppur a tifosi contingentati, le Arene devono obbligatoriamente aprirsi al pubblico, seppur a capienza ridotta. Altrimenti che l'Italia rinunci al ruolo di paese di storia e cultura. Per altro il 17 aprile i bauli tornano in piazza e lo faranno con civiltà ma con una consapevolezza ancora più forte. Al momento la coppia covid-calcio è in vantaggio 1 a 0 contro la coppia cultura-musica, ma la partita è appena iniziata



approfondimento Max Gazzè e Daniele Silvestri: Quest'estate riprenderemo a fare i live Enzo Mazza, smaltita la rabbia iniziale, affronta la questione a gamba tesa, visto che (anche) di calcio si parla: "È evidente che siamo di fronte a una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasione degli Europei di calcio? I danni causati al mondo dello spettacolo e della musica dal vivo dopo oltre un anno di pandemia e restrizioni - sottolinea Mazza - sono immensi. Un settore distrutto, lavoratori dispersi e senza risorse, piccoli club che hanno chiuso per sempre e ora si scopre che una decisione politica può derogare alle restrizioni sanitarie? È ridicolo".