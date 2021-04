Le parole della cantante su Instagram

Emma Marrone ha dato la bella notizia ai fan con un messaggio su Instagram in cui è apparsa al settimo cielo: “Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani! A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero! Potevo annullare o rimettere in discussione tutto, le idee, i progetti, me stessa. Ho scelto la seconda opzione! Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo è proprio il dono dell’improvvisazione, e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all'Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l'8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid). Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo..”. Ha poi ringraziato gli organizzatori che con il loro grande impegno hanno reso possibile l’evento e dedicato un pensiero particolare a tutto il mondo della musica e dello spettacolo che nell’ultimo anno ha sofferto molto a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). “Per la musica, per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi. Daje!!!!”