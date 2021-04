Eurovision Song Contest 2021, è ufficiale: ci sarà il pubblico

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha portato alla cancellazione della sessantacinquesima edizione della competizione prevista per il 2020 facendola slittare a quest’anno. Nelle scorse ore un’importate notizia su ciò che vedremo tra poche settimane ha ottenuto grande attenzione mediatica.

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’evento che ogni anno attira l’interesse di milioni di spettatori da ogni angolo del pianeta.

Eurovision Song Contest 2021, il pubblico sarà presente

In seguito alla vittoria di Duncan Laurence con il brano Arcade che ha riportato la vittoria in Olanda dopo quarantacinque anni, Rotterdam si appresta a ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 maggio.

A cinquanta giorni esatti dall’attesa finale, la produzione della competizione canora ha annunciato un’importante dettaglio. Infatti, come riportato dalla BBC, il governo olandese ha dato il permesso agli organizzatori dell’Eurovision Song Contest di accogliere 3.500 persone all’interno dell’Ahoy Arena.