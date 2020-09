Eurovision Song Contest 2021: annunciati i conduttori

Ora la produzione si è messa a lavoro per il 2021 quando la musica tornerà sul palco del contest, più precisamente in quello di Rotterdam , vista la vittoria di Duncan Laurence nel 2019 con il singolo Arcade.

L’ Eurovision Song Contest è una delle manifestazioni più famose, amate e seguite a livello mondiale. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato l’annullamento della sessantacinquesima edizione, prevista per il mese di maggio di quest’anno.

Poche ore fa la produzione dell’ Eurovision Song Contest ha annunciato i nomi di coloro che nel maggio del 2021 avranno il compito di accompagnare il pubblico attraverso tre serate di musica, spettacolo e divertimento in cui verrà eletto il brano che entrerà di diritto nella storia.

Dagli ABBA a Celine Dion passando per Loreen, Måns Zelmerlöw Conchita Wurst, Alexander Rybak ed Emmelie de Forest, nel corso degli anni la competizione canora ha lanciato le carriere di numerosi artisti divenuti poi protagonisti della scena pop a livello mondiale.

approfondimento

Eurovision Song Contest: le vittorie dell'Italia

L’annuncio dei nomi dei presentatori è arrivato direttamente dal profilo Instagram dell’evento che conta più di mezzo milione di follower in tutto il mondo. I conduttori saranno Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley che arriveranno sul palco di Rotterdam come inizialmente previsto per l’edizione 2020, al loro fianco confermata la YouTuber Nikkie de Jager che avrà il compito di gestire la parte relativa ai contenuti digital.

L’annuncio ha subito ottenuto consensi da parte del pubblico tanto che al momento il post conta già più di 29.000 like.