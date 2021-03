Damon Albarn, Beck e St. Vincent rifanno le canzoni di McCartney III

Il disco che l’ex Beatle ha registrato durante il lockdown (da lui ribattezzato "rockdown" grazie alla sua full immersion nelle sette note per partorire questo album) verrà reinterpretato da tantissimi musicisti in una nuova versione digitale, che uscirà il 16 aprile. Da Phoebe Bridgers a Josh Homme, da Robert Del Naja a Ed O'Brien, tantissimi Vip della musica si sono “scomodati” per omaggiare il mitico “Macca”

Il suo ultimo album è stato registrato durante il lockdown (che McCartney ha ribattezzato con il nome di rockdown grazie alla full immersion nelle sette note per partorire l’ennesimo capolavoro). E anche il disco stesso verrà ribattezzato con un nuovo nome: il progetto che vede la rivisitazione dei suoi brani da parte di tanti colleghi si intitola McCartney III Imagined.

Il disco McCartney III registrato dal mitico Paul durante il lockdown verrà reinterpretato da un cast a dir poco stellare di astri della musica. Da Damon Albarn a Beck, da St. Vincent ai Massive Attack, da Phoebe Bridgers a Josh Homme, da Robert Del Naja a Ed O'Brien (solo per citarne alcuni), tanti Vip delle sette note si sono “scomodati” per omaggiare il mitico “Macca”.

McCartney III Imagined, il nuovo album di Paul reinterpretato da tanti artisti



approfondimento

McCartney III è stato rilasciato nel dicembre 2020, interamente scritto e suonato dall’ex Beatle in pieno "rockdown"…



Il 16 aprile ne uscirà una nuova versione digitale nella quale non sentiremo più cantare e suonare solo Paul ma anche tanti altri suoi colleghi che si sono prestati a omaggiarlo.

Uno stuolo di musicisti da chapeau rifà oppure remixa alla propria maniera le canzoni dell’album originale. Molti invece vi prendono parte come featuring.



Il progetto è curato dallo stesso McCartney che ha affidato i suoi ultimi pezzi ad artisti del calibro di Damon Albarn, Beck, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Robert Del Naja dei Massive Attack, Josh Homme, Khruangbin, Blood Orange, Anderson .Paak, Ed O’Brien dei Radiohead e tanti altri ancora.



Il primo singolo è già uscito e ci offre una nuova versione di The Kiss of Venus, rifatta per l’occasione da Dominic Fike.