Madame, tracklist e duetti del primo album: da Ernia a Fabri Fibra

Volto pulito, capelli raccolti, infonde un senso cordiale normalità: inizia così il nostro incontro, via streaming, con la giovane donna considerata la nuova “Voce libera” della canzone italiana.

“In questo disco volevo mettere in luce cosa rappresenta “Madame” per me: è il grillo parlante o meglio una signora che è la voce della mia coscienza, riesce a guardare la mia vita da un punto al di fuori del mio corpo, riesce a uscire da me per giudicarmi e raccontarmi. Questo disco è tutta Madame che descrive e racconta la vita di Francesca, la vita di un’adolescente… Con queste parole ci spiega un lavoro intenso, personale, dove non mancano le collaborazioni e il divertimento, con tanto di messaggio: “Mi sento libera di esprimermi, di dire quello che mi va. Sono molto esplicita, sincera, molto chiara e mi sento libera di esserlo ed è proprio questo il mio invito in realtà per tutti attraverso il mio album, che racconta anche fatti miei personali. Bisogna sentirsi liberi di essere sé stessi senza vergogna, questo è libertà secondo me”