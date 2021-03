Achille Lauro, il nuovo singolo è Marilù

Achille Lauro ha anticipato l’uscita del nuovo brano su Instagram: “Per alcuni un manifesto femminista. Per altri la storia della vita. Per me imparare cosa vuol dire crescere”

Achille Lauro, il post su Instagram

approfondimento

Achille Lauro, i quadri del Festival di Sanremo

Nelle scorse ore Achille Lauro, grande protagonista della settantunesima edizione del Festival di Sanremo grazie a quadri con cui ha omaggiato numerosi artisti del mondo delle sette note, ha rivelato la pubblicazione della canzone che avrà il compito di fare da traino al nuovo album, stiamo ovviamente parlando di Marilù, in uscita venerdì 19 marzo.

L’artista, classe 1990, ha condiviso una serie di scatti in bianco e nero annunciando la distribuzione del brano sul profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e impegni lavorativi.

Achille Lauro ha scritto un messaggio nella didascalia del post: “Prima dell’uscita del mio album voglio condividere con voi questo pezzo di me. La storia di Marilù. Per alcuni un manifesto femminista. Per altri la storia della vita. Per me imparare cosa vuol dire crescere”.