Paul McCartney annuncia il progetto McCartney III Imagined: tracklist

“McCartney III” è stato pubblicato a dicembre del 2020 e fa parte di una trilogia di album fatti in casa e completamente autoprodotti. La storia del primo " McCartney" inizia nel 1970 e segna l’esordio della carriera solista dell’ex Beatle. Il secondo album della trilogia arriva dieci anni dopo, e l’ultimo disco della trilogia arriva a ben cinquant’anni del primo e a quaranta dal secondo. Tutti gli album della “saga” sono scritti, eseguiti e prodotti da Paul McCartney. L’ultimo è nato durante il lockdown ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) della scorsa primavera e come i precedenti mostra una creatività e un gusto unico nel suo genere.

“McCartney III Imagined”, formati del disco e tracklist

approfondimento

La versione digitale di “McCartney III Imagined” arriverà il 16 aprile mentre uscirà in formato fisico solamente la prossima estate in tre versioni: CD, 2LP e in una versione limitata sempre su 2LP. Le versioni fisiche del disco saranno le uniche a contenere la bonus track “Long Tailed Bird (Idris Elba Remix)”. Il primo singolo che anticipa l’uscita di “McCartney III Imagined”, sarà “The Kiss of Venus” nella versione reinterpretata da Dominic Fike.

Find My Way (feat. Beck) The Kiss of Venus (Dominic Fike) Pretty Boys (feat. Khruangbin) Women And Wives (St. Vincent Remix) Deep Down (Blood Orange Remix) Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers) Slidin’ (EOB Remix) Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix) Lavatory Lil (Josh Homme) When Winter Comes (Anderson Paak Remix) Deep Deep Feeling (3D RDN Remix) Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix) - Bonus track dei formati fisici.

Registrato nel Sussex, McCartney III è stato realizzato sovraincidendo sulla parte del basso e della batteria le registrazioni dal vivo della voce e della chitarra o del pianoforte di Paul. Tutto il processo è iniziato quando Paul è tornato a lavorare su una traccia inedita degli anni ’90, “When Winter Comes” (registrata insieme a George Martin). Paul ha realizzato un passaggio nuovo per la canzone, dando luce al brano d’apertura dell’album, “Long Tailed Winter Bird”.