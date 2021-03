Bee Gees: Kenneth Branagh dirigerà il film biopic

A dirigerlo sarà niente po’ po’ di meno che Kenneth Branagh , il celebre nome dello showbiz britannico che ha esordito come attore shakespeariano per passare poi dietro la cinepresa nel 1989, con il film Enrico V. Dopo aver diretto pellicole di successo come il film sui supereroi Thor, l'action movie Jack Ryan - L'iniziazione e tanti adattamenti letterari, quasi tutti di romanzi scritti da autori suoi conterranei tra cui Frankenstein di Mary Shelley, Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie e svariate opere del suo amatissimo Shakespeare (ad esempio Molto rumore per nulla, Hamlet e Pene d'amor perdute), Branagh passa ad artisti attivi in un altro campo, quello non della pagina da romanzo ma di quella da spartito musicale. Scegliendo di parlare sempre di sudditi della sua Regina: i Bee Gees sono sono stati un gruppo musicale mannese-australiano, composto dai tre fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb nati a Douglas, nell'Isola di Man, dipendenza della corona britannica.

Hanno raggiunto la fama e il successo commerciale a dir poco stratosferici grazie a fortunatissimi brani come Stayin 'Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love .

Barry Gibb produttore esecutivo



L’unico membro ancora vivo del gruppo, Barry Gibb, sarà il produttore esecutivo del film.

A distribuirlo ci penserà la Paramount e Graham King, che ha prodotto Bohemian Rhapsody (la pellicola del 2018 sui Queen), ha firmato per produrre questo biopic diretto da Branagh.



La sceneggiatura del film sui Bee Gees (per adesso ancora sprovvisto di titolo) è opera del londinese Ben Elton, come riporta Deadline. Ben Elton è noto per il suo lavoro da sceneggiatore per le serie tv Blackadder Goes Forth e The Young Ones e per il film Maybe Baby. Ha anche lavorato con Rowan Atkinson per il suo celeberrimo Mr. Bean televisivo.

Elton racconterà la vita personale e la carriera dei fratelli Gibb, partendo dalle umili origini e spiegando come sono riusciti a scalare il successo. Dall’incisione della loro prima hit nel 1971, la canzone How Can You Mend a Broken Heart, al vero e proprio botto (passateci il termine) registrato alla fine dei Seventies, quando firmarono la soundtrack del film La febbre del sabato sera del 1977, con John Travolta protagonista, ogni step della strada lastricata di successo dorato percorsa dai Bee Gees farà parte dello script.



La Paramount Pictures per ora non ha annunciato quando sarà il primo ciak né ha svelato dettagli relativi alla tipologia di narrazione: un racconto che segue l’ordine cronologico, come in Bohemian Rhapsody? Una forma più creativa e libera, come quella che sta alla base di Rocketman, il biopic su Elton John? Chissà…