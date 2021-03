GUARDA LO SPECIALE SANREMO



Cristian Bugatti in arte Bugo diventa Bugatti Cristian e inaugura così il suo dopo Festival. L'album, uscito il 5 marzo, raccoglie tra gli altri cinque brani inediti tra cui E Invece Si col quale si è presentato sul palco dell'Ariston.



Se non con E Invece Si con quale altro inedito dell'album Bugatti Cristian saresti potuto andare al Festival?

Ho scelto quello perché racconto una cosa bella, trasmetto il messaggio di buttarsi nella vita. E ora che c'è il covid è un bel messaggio.

Oltre al poster di Celentano citato nel testo quali altri poster ci sono, o c’erano, nella tua camera?

Non ho mai avuto poster, a casa mia la musica è sempre girata molto poco, non arrivo da una famiglia di artisti o di musicisti. Sono diventato cantante a vent'anni e amavo molto i Duran Duran. La citazione resta una bella immagine.

Nel brano Videogame perchéricorri al vocoder? Vuole essere un tributo o una presa in giro?

Non faccio musica per prendere in giro nessuno, è stata creata così per inserirla nel mondo dei videogame. È un tributo a quel videogame analogico che si chiama Super Mario. Si distingue dalle altre canzoni perché gli altri brani sono molto puliti. Volevo un disco dove la mia voce fosse più limpida possibile.

Come hai vissuto Sanremo anche in merito a quello che è successo l’anno scorso?

Tornare qui dopo un anno e trovare i primi articoli su di me che riportano l’evento dell’anno scorso invece di parlare di musica mi è pesato. Io voglio parlare di musica sono qui per la musica. Penso e credo che quest’anno la mia musica non sia stata apprezzata da tutti, è stata offuscata da questa vicenda e queste cose per un artista sono pesanti. D’altro canto spero che qualcuno abbia avuto modo di conoscermi meglio e di rivalutarmi a prescindere da quell’episodio.