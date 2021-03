Everybody Here Wants You, il film biopic su Jeff Buckley

Il film si intitolerà Everybody Here Wants You e sarà diretto da Orian Williams, già produttore di Control sul fondatore dei Joy Division (e mito musicale) Ian Curtis. E, cosa non certo da sottovalutare, ha la benedizione degli eredi di Jeff Buckley.

Anche la storia di Jeff Buckley diventerà un film: nel mare di biopic che stanno nascendo, travolgendo flotte di fan che non vedevano l’ora di vedere le vite dei propri beniamini raccontate (bene) da una cinepresa, anche il mitico cantautore e chitarrista statunitense scomparso nel 1997 per annegamento verrà finalmente incorniciato dallo schermo.

Il padre a 28 anni (per un pelo non è rientrato nel tristemente celebre Club 27, il gruppo di "maledetti del rock" scomparsi all’età di 27 anni, da Kurt Cobain a Brian Jones, da Jimi Hendrix a Janis Joplin fino a Jim Morrison) mentre il figlio Jeff è scomparso a 31 anni.

Quindi c’è lo zampino della mamma di Jeff, nonché moglie di Tim: Jeff Buckley è infatti figlio di quell’altro celebre cantautore da cui ha ereditato cognome, orecchio e gusto per la musica. E, purtroppo, ne ha ereditato anche la stessa maledizione: Tim Buckley morì la sera del 29 giugno 1975 a Santa Monica, in California, per overdose di eroina e alcol.

L’attore che interpreterà Jeff Buckley



Il via ai primi ciak di Everybody Here Wants You (anzi: il la ai primi ciak, rimanendo in tema sette note) è previsto in autunno, su sceneggiatura di Dionne Jones.

“È un onore raccontare la storia di Jeff», ha dichiarato il regista Orian Williams. “La splendida sceneggiatura di Dionne mette assieme tutti gli elementi della vita di Jeff in un racconto intimo”.



A impersonare il cantautore sarà Reeve Carney, attore e musicista di Broadway che si calerà nei panni e soprattutto nell'ugola e nella chitarra, suonando e cantando le indimenticabili hit come Halleluja e Grace. E non solo i pezzi forte: anche quelli meno conosciuti (se ne esistono di Jeff Buckley...) faranno parte del tessuto sonoro di questa pellicola.