E' morto a 73 anni Bunny Wailer, il leader della band di Bob Marley

Con i Wailers aveva portato in giro per il mondo il reggae, con successi come Get Up, Stand Up e I Shot The Sheriff. Di successo anche la sua carriera solista

È morto a Kingston a 73 anni Bunny Wailer, leader dei Wailers, lo storico gruppo di Bob Marley, in cui aveva suonato fino al 1973, anno del clamoroso successo di Burnin' , il disco in cui sono presenti pietre miliari del reggae come Get Up, Stand Up e I Shot the Sheriff. Lo riporta il Jamaica Observer, che cita come fonte il suo manager Maxine Stowe: il cantante era ricoverato da luglio dopo essere stato colpito da un ictus.