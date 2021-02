I cantanti di Sanremo 2021: sul palco gli Extraliscio e Davide Toffolo

7/8

Per la serata delle cover, in programma per giovedì 4 marzo, gli Extraliscio interpreteranno “Medley Rosamunda” di Gabriella Ferri con ospite speciale Peter Pichler, artista di Monaco di Baviera, uno dei pochissimi musicisti al mondo in grado di suonare il Trautonium e di comporre per esso. Immagine tratta dal profilo Instagram @extraliscio

L'account Instagram ufficiale degli Extraliscio