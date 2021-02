Blind, Guè Pequeno e Nicola Siciliano, il testo del singolo "Promettimi"

Parlando del brano Blind ha detto: “Promettimi è un pezzo molto importante per me perché è il nuovo singolo che lancio dopo aver finito la mia avventura a X Factor. In questo pezzo ci saranno Guè Pequeno e Nicola Siciliano: Guè è uno dei miei artisti preferiti, dopo averlo incontrato a X Factor non mi sarei mai aspettato di lanciare come primo singolo un feat. con lui, e Nicola Siciliano è un fenomeno della scena napoletana, un ragazzo molto giovane che mi piace molto come artista”.

Il testo di “Promettimi”

approfondimento

Gué Pequeno compie 40 anni, 5 curiosità sul rapper milanese

Stavo pensando che l’ultimo bacio

è stato bere un amaro di corsa e andarsene via

oh no no no no

come credi che stia

esco di casa anche senza motivo

scrivo a te che non ci sono

e mi bevo una coca in lattina

oh no no no no

siamo stati meglio prima

e ti aspettavo sotto il condizionatore

e ti aspettavo un grado sopra l’equatore

c’ho un casino di voci nel cuore

solo quando arrivi tu

Promettimi

che da qui se ne vanno un po’ tutti

ma tu non vai via

pessima idea la filosofia

dopo vino e sangria

no che se ti voglio non sai dirmi di no

a quanto pare non sai dirmi di no

io quasi quasi non so dirti di no

tu mi rimetti tutto a posto

G-U-E

a quanto pare non sai dirmi di no

perché ti eccita il flow

e sono la versione rap di Johnny Depp in Blow

tu vuoi togliermi il condom io togliermi di torno

volo via come un condor alcool e weeda in combo

ho promesso che passavo su una black Audi

baby ma mi fai venire il mal di testa Aulin

se pensi che l’Audi non va bene lady

passerò a prenderti con una Benz Mercedes

se pensi che la Benz faccia troppo gang

passerò con una Lambo stiamo via un weekend

se quelle non vanno bene e la Lambo pure

baby metti il tuo sedere sopra un fottuto Uber

Promettimi

che da qui se ne vanno un po’ tutti

ma tu non vai via

pessima idea la filosofia

dopo vino e sangria

no che se ti voglio non sai dirmi di no

a quanto pare non sai dirmi di no

io quasi quasi non so dirti di no

tu mi rimetti tutto a posto

Quann fai chell che vuò tu

e chian chian non c stong cchiù

ogni tant facc n’assagg

te promettess o munn ma già sacc ch’è nu sbagl

nu sbagl, te prumett, si, poi non lo facc

l’amor è una recita e m sto studiann a part’

a part ca si part’ port cumme sempre Napl

tu m puort a cas’ n’miezz a voc e n’miezz o

Di sabato sera

le stelle in riviera non fanno per noi

fammi quello che vuoi

fammi quello che vuoi

Promettimi

che da qui se ne vanno un po’ tutti

ma tu non vai via

pessima idea la filosofia

dopo vino e sangria

no che se ti voglio non sai dirmi di no

a quanto pare non sai dirmi di no

io quasi quasi non so dirti di no

tu mi rimetti tutto a posto

tu mi rimetti tutto a posto

tu mi rimetti tutto a posto