Wrongonyou "si allena" per Sanremo con l'amico Gigi Datome. VIDEO

Si chiama Marco Zitelli, nome d'arte Wrongonyou, viene da Grottaferrata e a Sanremo 2021 gareggerà tra i Giovani con Lezioni di volo. Da adolescente, prima di assecondare la propria vocazione per la musica, ha giocato per qualche anno a basket, e a partire da questo sui social ha fatto prima conoscenza e poi amicizia con uno dei più forti giocatori italiani, Gigi Datome, stella dell'Olimpia Milano. Il risultato lo possiamo vedere in questo video.

Sanremo 2021, Wrongonyou si mette a nudo facendo Lezioni di Volo

Lezioni di volo sarà il singolo che lancerà il secondo album di Wrongonyou dal titolo Sono io, in uscita il 12 marzo, in cui si promette di “essere più Marco e meno Wrongonyou”, come ha dichiarato in una recente intervista a Sky Tg24. A una settimana dal suo debutto sul palco dell'Ariston, è in uscita anche la cover di Luce (Tramonti a Nord Est), la canzone con cui Elisa si aggiudicò l'edizione del Festival di cui quest'anno ricorre il ventennale. Cantata con la tonalità originale: sfida non da poco, per una voce maschile.