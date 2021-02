Mr. Rain, annunciato un concerto a Milano

Mr. Rain ha annunciato il concerto su Instagram: “Cantare insieme a voi è la cosa che mi è mancata di più in questo periodo. Finalmente possiamo farlo in un concerto”

L’appuntamento è fissato per il nove dicembre 2021 , i biglietti sono già in vendita.

Infatti, la voce di Fiori di Chernobyl ha svelato i dettagli dell’appuntamento che lo vedrà su uno dei palchi più celebri del capoluogo meneghino, ovvero quello del Fabrique. Mr. Rain ha dichiarato: “ Cantare insieme a voi è la cosa che mi è mancata di più in questo periodo. Finalmente possiamo farlo in un concerto”

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha comportato una drastica rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento, tra i settori colpiti troviamo anche quello dei concerti. A distanza di un anno dall’inizio della lotta contro il COVID-19, Mr. Rain ha annunciato il suo ritorno in concerto.

Mr. Rain: il nuovo album Petrichor

Petrichor è il titolo dell’ultimo progetto discografico del cantante. Il disco, distribuito il 12 febbraio, ha immediatamente ottenuti ottimi consensi. Il primo brano estratto Fiori di Chernobyl ha scalato le classifiche del Bel paese conquistando anche ben due dischi di platino grazie alla vendita di oltre 140.000 copie.

Ottimi consensi anche per i singoli successivi 9.3 e Non c’è più musica, quest’ultimo in collaborazione con Birdy.