Mr. Rain, è uscito il video del singolo A Forma di Origami

Mr. Rain: il videoclip della nuova canzone

approfondimento

Dopo il successo dei primi tre singoli lanciati per fare da apripista a questa nuova era discografica, Mr. Rain, classe 1991, ha pubblicato A forma di origami e il suo videoclip che ha già ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube in pochissimo tempo, per la precisione oltre 65.000.

Il filmato vede Mr. Rain protagonista assoluto in paesaggi affascinanti e ammalianti che cambiano con lo scorrere del tempo, commenti entusiasti da parte del pubblico.