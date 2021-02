Tutta la band è in quarantena, in attesa dei risultati del tampone molecolare per sapere se ci sono altri positivi nel gruppo. È stato avviato anche il tracciamento per rilevare i possibili contatti avuti dagli artisti

Mancano meno di due settimane all’inizio dell’attesissima kermesse musicale, il Festival di Sanremo 2021 (LO SPECIALE SUL FESTIVAL DI SANREMO) e purtroppo è stata annunciata la presenza di un positivo tra i cantanti in gara. Si tratta di Moreno Conficconi, meglio conosciuto come Moreno il Biondo, cantante, clarinettista, sassofonista, compositore, arrangiatore nonché nome iconico del genere liscio che fa parte della band Extraliscio. Il gruppo è in gara nella sezione Big del Festival.

Poche ore fa, prima di fare il proprio ingresso al Teatro Ariston per le prove, l’artista è risultato positivo al tampone rapido.



L’intera band, composta da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti (tutti partecipanti nella sezione Big), è attualmente in quarantena preventiva, in attesa del tampone molecolare per tutti i membri del gruppo.

Come richiesto dal protocollo sanitario in caso di positività, è stato avviato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti da Moreno Conficconi e dai suoi colleghi nei giorni scorsi. E a stretto giro di posta è arrivato anche il commento del direttore artistico Amadeus: "Fortunatamente mancano 15 giorni al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara. Oggi conosceremo il risultato dei tamponi agli altri componenti del gruppo. Se risulteranno negativi, dovranno fare una settimana di quarantena".