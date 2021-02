Festival di Sanremo, tamponi a tappeto: in media 150 al giorno

approfondimento

Tutte le ultime notizie sul prossimo Festival di Sanremo 2021

Quindici sanitari del 118 a fare tamponi, due tecnici di laboratorio, più due laureati in biologia e in medicina per processarli. 12 ore di lavoro programmato al giorno, dalle 8 alle 20, per tutti i giorni fino alla domenica successiva alla finale del Festival di Sanremo per un totale di 150 test al giorno che, finora sono risultati tutti negativi. Uno sforzo straordinario quello di Asl1 Imperiese e 118 al lavoro in questi giorni per 'tamponare' chiunque debba entrare per un motivo o per l'altro all'Ariston. Sono stati eseguiti 100 tamponi sull'orchestra. Si tratta di tamponi antigenici di terza generazione capaci di dare una risposta in tre minuti: "prestazioni - ha detto il dottor Giandomenico Poggi, responsabile del laboratorio di analisi -, paragonabili ai test molecolari".