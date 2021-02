Who: stop al tour in UK e in Irlanda per colpa della pandemia

Il gruppo inglese è costretto ad annullare definitivamente il “The Moving On!” tour partito negli Stati Uniti a maggio 2019 e in procinto di arrivare in Europa Condividi:

Gli Who hanno cancellato il loro tour nel Regno Unito e in Irlanda previsto per il mese prossimo. Le 10 date in programma sono state ufficialmente annullate a causa della pandemia da Coronavirus. In una dichiarazione pubblicata sui social, Roger Daltrey e Pete Townshend hanno dichiarato: “Siamo molto dispiaciuti di dover annullare i nostri programmi di marzo 2021 nel Regno Unito e in Irlanda. Scusate il ritardo ma volevamo aspettare il più a lungo possibile per vedere se potevamo davvero farcela. Purtroppo come potete vedere la situazione attuale lo rende impossibile. Grazie per tutto il vostro meraviglioso supporto e speriamo di vedervi in ​​futuro quando le condizioni lo permetteranno”. Il tour degli Who doveva partire il 5 marzo da Dublino e terminare a Manchester il 29 marzo. Il calendario prevedeva concerti anche a Liverpool, Glasgow, Newcastle, Leeds, Birmingham, Londra, Nottingham e Cardiff.

Il “The Moving On!” tour in Nord America e Regno Unito Gli Who non sono la prima band ad annunciare la cancellazione di un tour questa settimana. Yungblud è stato costretto a posticipare nuovamente il "Occupy the UK", riprogrammato per il prossimo mese a causa della pandemia in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il tour dei Who “The Moving On!” era stato ideato per supportare il dodicesimo album in studio del gruppo rock inglese pubblicato a dicembre 2019. Si tratta del primo album della band in tredici anni e il secondo in assoluto composto dal duo Roger Daltrey e Pete Townshend. Il tour prevedeva 57 concerti in Nord America e Regno Unito con la partecipazione di orchestre sinfoniche locali che accompagnavano gli Who ad ogni esibizione. Pete Townshend e Roger Daltrey sono gli unici membri rimasti del gruppo, insieme ai membri in tournée di lunga data Simon Townshend e Zak Starkey. Un tour di quattro settimane in Nord America è iniziato il 7 maggio 2019 alla Van Andel Arena di Grand Rapids e si è concluso a fine mese. Successivamente dopo un concerto allo stadio Wembley, il duo si è esibito per la seconda parte del tour nel Nord America iniziato dal Madison Square Garden e concluso all’Hollywood Bowl di Los Angeles.