Ex tennista, poeta, regista, scrittore, attore e giornalista, Torben Ulrich pubblica il suo nuovo album accompagnato dal violoncello di Lori Goldston

A 92 anni Torben Ulrich, papà di Lars Ulrich batterista dei Metallica, ha pubblicato un nuovo album. Il poeta, giornalista radiofonico, pittore, regista, artista e anche atleta, è tornato a fare musica e questa volta ha scelto di farsi accompagnare dalla compositrice e musicista Lori Goldston. A darne l’annuncio è proprio Lars Ulrich che ha pubblicato un post dedicato al nuovo progetto del padre. “Questo è mio padre ... è quello a sinistra. 92 anni ed è solo l’inizio...” scrive il batterista nella didascalia che li ritrae insieme. "Sta pubblicando un altro disco con la sua cara amica Lori Goldston. Sicuramente qualcosa a cui aspirare”. L’album si chiama “Oakland Moments: Cello, Voice, Reuniting (Rejoicing)” ed è la prima collaborazione tra Torben Ulrich e la violoncellista diventata famosa per aver accompagnato i Nirvana dal 1993 al 1994 e per il contributo dato al loro album live MTV Unplugged a New York. In carriera è stata componente dei Terra, della Black Cat Orchestra e della Spectratone International. Come artista solista si è esibita in tutto il mondo mettendo in mostra un lavoro definito spesso eclettico, irriverente e di genere.

L’album di Torben Ulrich e Lori Goldston “Oakland Moments: Cello, Voice, Reuniting (Rejoicing)” è la prima registrazione disponibile in commercio tra Torben e Goldston. I due musicisti sono amici intimi dal 2005, quando hanno iniziato a suonare in un gruppo insieme a Jaison Scott e Angelina Baldoz. Il progetto discografico si basa sui testi e le poesie di Torben Ulrich ispirato dai “dipinti carta di riso e dall’esplorazione di elementi di atletismo, filosofia e misticismo”. In tutto sono sette le tracce pubblicate in versione digitale e nel formato cassetta, quest’ultima in edizione limitata e già sold out.