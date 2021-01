Chiara Pastò live su youtube: presenta l'album The Other Girl

E' un delle più talentuose, originali, dotate artiste scoperte nell'arco del 2020. Chiara Pastò vive la scrittura come psicanalisi e i testi ne risentono e trasmettono sensazioni profonde che vengono ulteriormente amplificate da una voce che quando la lascia libera si avvicina alla lirica. Ora c'è un splendida occasione, aspettando che i luoghi dove si fa musica si ripopolino, per vederla dal vivo. Seppur a distanza. Martedì 5 gennaio alle ore 21 verrà proposto sul canale youtube Virtual Hall di Velut Luna il suo concerto con l'Illegalove Quartet. Verrà presentato in anteprima il programma del nuovissimo album della giovane interprete padovana, The Other Girl, con i nuovi arrangiamenti pensati per la formazione in quartetto che accompagnerà dal vivo Chiara nel nuovo tour in teatri e club, non appena sarà possibile riprendere l'attività dal vivo (tutto sul coronavirus).