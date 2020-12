La prima canzone dell’anno, la prima nel programma di Roberto Bolle, la prima dell’album che verrà, l’anno della rinascita. Il Blasco ci accompagna nel 2021 con un nuovo brano e lo ha annunciato su Instagram Condividi:

E' l'uomo delle sorprese, è l'uomo che il tempo lo precede. E infatti sarà lui ad accompagnarci nel 2021. E lo farà alla sua maniera, con una canzone. Si intitola Una canzone d'amore buttata via e da mezzanotte e un minuto sarà su tutte le piattaforme. Dopodiché la sera dell'1 gennaio la presenterà in anteprima in apertura di "Danza con me", il programma di Roberto Bolle in prima serata su Raiuno. E' proprio vero, da Vasco ti aspetti sempre qualcosa e lui non delude mai. Poesia, sogno e chitarre rock, come nelle migliori sue epiche ed epocali ballad: “Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone d’amore buttata via". Il popolo dei suoi fan e follower sta già procedendo col conto alla rovescia.

approfondimento Danza con me 2021, Roberto Bolle e lo show di Capodanno con Vasco A mezzanotte e un minuto dell'1 gennaio 2021 uscirà ovunque dunque il nuovo singolo Una canzone d’amore buttata via, prodotta con Celso Valli. Vasco ha scelto di presentarla in esclusiva, e per la prima volta, da Roberto Bolle. La danza incontra il rock e scocca una scintilla meravigliosa, forse impensabile. Il risultato è un momento di vera poesia e di grande energia. Bolle “interpreta” Vasco danzando su una coreografia da sogno. Il miglior inizio per Una canzone d’amore buttata via.

approfondimento Vasco Rossi svela la copertina di "Una canzone d'amore buttata via" A volere fare bene i conti sono 15 anni che Vasco non va in televisione perché accade il contrario: è la tv che va da lui. Non è propriamente il suo mezzo prediletto, per comunicare preferisce i social dove lo seguono in milioni e dove non ci sono filtri, il suo pensiero giunge al naturale. Poi vengono i concerti. Il palco rimane il suo habitat naturale. L’ultima volta di Vasco sul piccolo schermo fu nel 2005 in occasione del Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis. All'Ariston apparve con una doppia missione: chiudere il cerchio aperto 22 anni prima con Vita spericolata e aprirne contemporaneamente un altro con Un senso. Da allora molti altri cerchi ha chiuso, con la perfezione di un moderno Giotto. L’ultimo si chiama Modena Park e risale al 2017 quando radunò nella città emiliana 225mila fan.