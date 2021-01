Francesco Cilea, tornano alla luce opere inedite del compositore

Un patrimonio nascosto. Pagine e pagine di spartiti da decifrare per restituire a Francesco Cilea il giusto valore tra i grandi. Opere inedite del compositore noto in tutto il mondo per l’Adriana Lecouvreur da cui è tratta l’aria Io son l’umile ancella che ha aperto A riveder le stelle , lo spettacolo andato in scena al Teatro alla Scala il 7 dicembre al posto della classica prima ( VIDEO ).

Per caso. Dovevamo aprire una sede del conservatorio a Palmi per fare corsi di musica per bambini. Abbiamo visitato la Casa della Cultura e l’assessore ci ha raccontato che lì erano custoditi spartiti di opere inedite di Francesco Cilea. Gli abitanti della cittadina lo hanno sempre saputo, è un patrimonio che gli stessi eredi del celebre compositore hanno lasciato in eredità al Comune dopo la sua scomparsa, 70 anni fa. Ma nessuno li ha mai studiati.

Oltre all’ordine, quali sono gli elementi che lo caratterizzano come compositore? Aveva una predilezione per la lirica e una grande abilità nell’uso del contrappunto. Per dare un’idea della sua musica potremmo dire che è molto più vicino a Puccini che a Verdi.

L’ordine quasi maniacale. Beethoven, Brahms, Bach erano tutti molto disordinati perché in realtà non pensavano che le cose che scrivevano fossero importanti. Invece Cilea sembra quasi un ingegnere, ha una cura nella scrittura incredibile. Speriamo ci sia di aiuto per decifrare i suoi spartiti. In questo lavoro di recupero mi sta aiutando Raffaele Cacciola, titolare della casa editrice ESPM Musica, che si sta occupando della catalogazione e della valutazione di manoscritti, spartiti, partiture e bozze.

Da calabrese ne sarebbe orgoglioso…. Certamente, c’è uno spirito anche patriottico in tutto questo. La Calabria è l’unica regione che non ha un teatro stabile. E’ una regione che non ha solo difficoltà nella sanità ma anche nelle infrastrutture, nei trasporti e, appunto, in ambito culturale. Le risorse per intervenire ci sono e bisogna farlo.

Perché Francesco Cilea è poco conosciuto? E’ molto amato dai melomani ed è stato interpretato da tenori come Enrico Caruso, primo interprete del Lirico di Milano, fino a Pavarotti con l’Arlesiana. E’ certamente il compositore calabrese più noto al mondo ma in Italia abbiamo dei colossi rispetto ai quali ha avuto meno fortuna. Forse anche perché abbiamo poco di lui. Conosciamo solo l’Adriana Lecouvreur e poco altro. Ma c’è tutto un mondo da scoprire e chissà che questa operazione di recupero non aiuti a restituirgli il giusto peso e valore.

E’ un numero molto alto, perché allora la musica classica resta distante dai giovani?

Perché non la ascoltano. Abbiamo sempre trattato i teatri come qualcosa di vecchio e antico e questa è la conseguenza. Bisogna trovare una via di mezzo iniziando dalla scuola. In Germania i ragazzi studiano i loro compositori esattamente come accade per gli autori in letteratura. Qui in Italia non accade. Ma non è vero che ai giovani non piace la musica classica, semplicemente non la ascoltano. Così come non conoscono il jazz, i gospel, il soul.

I social possono essere un modo per avvicinare i ragazzi a questo mondo?

Sì, sicuramente. E’ anche vero che i musicisti non passano molto tempo sui social perché non ne hanno presi da prove e ore e ore di studio.