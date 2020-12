Harry Styles, video in uscita con l'attrice Phoebe Waller-Bridge

L'attrice, sceneggiatrice e commediografa londinese conosciuta in tutto il mondo per la serie tv 'Fleabag' sarà nel video di 'Treat People With Kindness' di Harry Styles Condividi:

Collaborazione in vista tra Harry Styles e Phoebe Waller-Bridge? Così parrebbe. A giudicare dal teaser rilasciato sul suo canale YouTube ufficiale, la popstar starebbe per pubblicare il video di Treat People With Kindness, brano contenuto nel suo ultimo album, Fine Line, uscito il 13 dicembre del 2019, e pare che nel video sarà presente anche l'attrice, sceneggiatrice e commediografa londinese diventata famosa in tutto il mondo grazie a quel piccolo ma enorme gioiello della serialità televisiva contemporanea britannica noto col nome di Fleabag.

Nei pochi secondi di questa breve clip si vede Harry Styles all'interno di un salone pieno di gente. A un certo punto l'artista sale in piedi su un tavolo e invita Phoebe Waller-Bridge ad alzarsi e a danzare con lui. E' dunque in arrivo un regalo di Natale o di fine anno per i fan del cantante? E' probabile, ma per adesso non è stato reso noto nient'altro. Di sicuro la presenza dell'attrice, uno dei nomi di spicco nel campo della serialità televisiva degli ultimi anni - Waller-Bridge ha creato perle come Fleabag e Killing Eve, ma è anche la sceneggiatriceNo Time To Die (il nuovo film di 007) insieme a Cary Fukunaga, giusto per aggiungere un titolo di un certo peso al suo cv - è un valore aggiunto a un video che i fan di Styles sicuramente adoreranno.