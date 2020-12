Oliver Onions, il ritorno di “la la la la lalla”

Tornano gli Oliver Onions, due autentiche superstar della musica italiana ed internazionale. Il duo composto da Guido e Maurizio De Angelis ha deciso di far rivivere uno dei loro brani di culto, il Coro dei Pompieri di …altrimenti ci arrabbiamo!, in una speciale versione natalizia

IL "LA LA LA LA LALLA" PIÙ FAMOSO DELLA STORIA DEL CINEMA

Il la la la la lalla più famoso della storia del cinema, torna oggi in una inedita veste accompagnata da un videoclip con ospiti d’eccezione.

Tanti gli amici provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo, dello sport e della radiofonia che hanno deciso di rendere omaggio ai due maestri della colonna sonora, in un video che vediamo proiettato all’interno di un cinema – purtroppo vuoto come accaduto in questo anno – con la speranza e l’augurio di trascorrere queste festività con serenità e un pizzico d’allegria, in vista del nuovo anno e del nuovo progetto degli Oliver Onions previsto per la primavera 2021.