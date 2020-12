Random, il testo del nuovo singolo "Sono luce"

Per promuovere la nuova versione di “Montagne Russe”, primo Ep della carriera, Random pubblica il nuovo singolo “Sono Luce”, brano prodotto da Zenit e Shablo. Lo stesso giovane artista ha parlato della canzone sui social spiegando com’è nata l’ispirazione: “’Sono luce’ l’ho scritta come promemoria per me stesso. Mi metto per la prima volta dal punto di vista di una madre che raccomanda al proprio figlio di fare attenzione, di ricordarsi da dove si è venuto, dove vuole arrivare rimanendo sempre sé stesso”. Random prosegue parlando dell’evento che lo ha portato a comporre questo testo: “L’ispirazione per la canzone è nata proprio in seguito a una chiacchierata al telefono con mia mamma, dopo un po’ di tempo che non la sentivo. Il titolo ‘Sono Luce’ invece nasce proprio perché me lo dicono spesso, tutti quelli che mi conoscono dicono che emano sempre una luce particolare anche nei momenti difficili. Il brano nasce da una mia esperienza personale ma penso che tantissime persone possano riconoscersi e trarne spunto”.