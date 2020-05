Chi è Random, il cantante di Amici Speciali e la hit "Chiasso"

La sua schiettezza, mista ad un po’ di imbarazzo per la prima volta in tv, hanno subito colpito il pubblico di “Amici Speciali”. È Random il vero protagonista del programma nato per dare una mano concreta alla lotta al Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Il rapper si è subito fatto notare grazie all’esibizione di “Chiasso”, sua grande hit di successo, e la cover di “Pianeti, brano di ultimo. Uno dei talenti emergenti più interessanti della scena musicale rap che ha deciso di cimentarsi in questa prova davvero particolare accanto a The Kolors, Irama, Alberto Urso, Michele Bravi, Giordana Angi e Gaia Gozzi (FOTO: IL CAST DI AMICI SPECIALI). Ma chi è Random? Scopriamolo meglio.

Chi è Random e il successo con “Chiasso”

All’anagrafe Emanuele Caso, Random ha raggiunto il successo grazie a “Chiasso”, tra i brani più ascoltati della scorsa estate. Grazie al passaparola e alla diffusione in streaming, la canzone raggiunto i primi posti in classifica sia su Apple Music che su Spotify superando in poco tempo i 10 milioni di stream. “Chiasso” è stata scritta da Emanuele Caso e vede la produzione di Zenit. Classe 2001, Random è nato a Massa di Somma in provincia di Napoli ma ha vissuto fin dall’età di 2 anni a Riccione. È proprio sulla riviera romagnola che ha conosciuto il rap, divenuta la più importante passione della sua vita. Il nome d’arte di Random deriva dalla traduzione in inglese del suo cognome (Caso). All’età di 14 si cimenta subito con i primi freestyle e le prime canzoni ottenendo grande riscontro sui social. L’incontro con il produttore Zenit rappresenta la vera svolta della sua carriera. La collaborazione tra i due dà vita all’album “Giovane oro” che subito si fa strada nell’ambiente rap. Successivamente sceglie di abbandonare l’autotune e insieme a Zenit punta a migliorare il suo sound. Nasce così “Chiasso”, vera hit della scorsa estate e che supera quota 63 milioni di stream.