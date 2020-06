Sulle "montagne russe" con Random, evoluzioni che fanno stare bene

Quando ai pensieri, alle riflessioni, ai ricordi si dà appuntamento sulle Montagne Russe, c'è di certo da emozionarsi. Ha scelto proprio quello come titolo Random, il giovane artista che si è fatto conoscere con Chiasso, cui sono seguiti, tra gli altri, Rossetto e Marionette. Nella nostra chiacchierata al telefono non nasconde soddisfazione né ambizione ma neanche la sensibilità che "può essere nella foglia che ho in questo momento in mano. La ho raccolta da terra, secca e bucherellata e mi muove pensieri che potrebbero portare a una canzone". Con questa idea cominciamo a entrare nel personaggio, un diciannovenne che alterna momenti di felicità ad altri di melanconia ma che sa cogliere il mood che cambia "e che mi porta a non fare mai due volte la stessa cosa. Bisogna rischiare, sperimentare, spaziare tra i generi, altrimenti oltre a restare immobili continueremo a subire la musica che viene dall'estero".



L'idea di Random è che la musica è tutt'altro rispetto all'intrattenimento: "Mi piace pensare che ascoltando le mie parole la gente arrivi ad allargare i suoi pensieri. In Italia si respira un'aria diversa. da quando sono esploso a Riccione molti giovani hanno compreso che fede, impegno e passione possono portare lontano. C'è un passato in cui ero un perdigiorno poi ho trovato la mia strada: se ci credi e insisti raggiungi l'obiettivo". Ora è il momento di guardare al futuro. Random arriva da un periodo frenetico che è confluito in Montagne Russe; ora c'è la voglia di raccontarlo questo viaggio: "Sono sempre felice di portare la musica su un palco e vorrei l'abbraccio della mia gente, vorrei vedere in faccia chi mi ha permesso di arrivare dove sono. Se sarà possibile farò dei concerti se non attenderò conscio che l'attesa aumenta il desiderio".