911, il remix di Lady Gaga con Sofi Tukker

Pubblicato a settembre, il singolo “911” di Lady Gaga (FOTO) viene impreziosito da tre remix esclusivi che portano la firma di Sofi Tukker, Bruno Martini e Weiss. Prima di annunciare il nuovo singolo, la cantautrice ha rivelato l’uscita di un EP sulle piattaforme streaming che contengono i remix nelle loro versioni radio ed estese. Ad oggi sono oltre 45 milioni le views registrate dal video ufficiale di “911”, rilasciato a settembre e costruito come un vero e proprio mini film. Il video fa ampiamente riferimento allo stesso argomento presente all’interno testo della canzone.

La canzone “911” e la scelta di Lady Gaga

"911" è stato scritto da Lady Gaga, Justin Tranter, BloodPop e Madeon. La canzone descrive il rapporto di Lady Gaga con il suo farmaco antipsicotico, l'olanzapina: "Si tratta di un antipsicotico che prendo. Ed è perché non riesco sempre a controllare le cose che fa il mio cervello. Lo so. E devo prendere farmaci per fermare il processo”, ha affermato l’artista. Bloodpop, tra gli autori della canzone, ha poi aggiunto: “Parlare di farmaci non è divertente per la maggior parte delle persone, ma è una parte molto reale della vita moderna per coloro che ne hanno bisogno. Questa era la sua verità e voleva scriverne anche se sapeva che sarebbe stato doloroso "andarci". “911” mi ha colpito particolarmente anche perché all'epoca dovevo prendere farmaci per il disturbo ossessivo compulsivo e la depressione”. In un'intervista con Rolling Stone, lo stesso Bloodpop ha confermato che Lady Gaga ha registrato la canzone in uno studio buio, come da lei richiesto. Inoltre indossava una parrucca per sentirsi un’altra persona e "rivivere tutto ciò di cui parlava”.

Il nuovo singolo e il successo di “Chromatica”

Le ultime indiscrezioni sul prossimo singolo di Lady Gaga portano a “Sour Candy”. Quello che dovrebbe essere il quarto estratto dall’album potrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane. I fan dell’artista hanno infatti scoperto che la canzone ha una singola pagina dedicata sul sito ufficiale di Lady Gaga. Si tratta di un’abitudine scelta per tutti i singoli della carriera della cantautrice e così anche in questo l’apertura di una pagina apre all’ipotesi “Sour Candy” come nuovo singolo.

“Chromatica” è il sesto album in studio di Lady Gaga ed è stato pubblicato il 29 maggio 2020. Si tratta di un progetto dance-pop , synth-pop ed electropop con elementi di house, disco e altri generi elettronici. L'album prende il nome da un immaginario distopico pianeta. La cantante lo ha definito un luogo dove "l'uguaglianza regna". L'album affronta temi come la salute mentale, autostima e l'amore attraverso le difficoltà. “Chromatica” è stato candidato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior album pop vocale”, mentre il singolo “Rain on me” in collaborazione con Ariana Grande ha avuto una nomination per “Miglior perfomance in duo o di gruppo”.