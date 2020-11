Ava Max, il nuovo singolo è My Head & My Heart

Dopo l’ottimo successo del primo album in carriera, la cantante pubblica un nuovo inedito che potrebbe far parte dell’edizione deluxe di “Heaven & Hell”

Dopo aver pubblicato “Heaven & Hell”, album di debutto, Ava Max ( FOTO ) ha reso noto un nuovo inedito che dovrebbe far parte dell’edizione deluxe del suo primo progetto discografico. La canzone si chiama " My Head & My Heart ": "Ho lavorato in studio questo autunno e ho aspettato il momento giusto per condividerlo", ha dichiarato la cantante. “My Head & My Heart” utilizza la melodia di “ Around the World (La La La La La) ”, una hit del 2000 del gruppo eurodance tedesco ATC, che è essa stessa un'interpolazione di una canzone russa chiamata “Pesenka”. Nel brano Ava Max chiama una vecchia fiamma per riparare il suo cuore spezzato e canta: “La mia testa e il mio cuore, sono davvero torturata, sì / Questa è la mia mente tra le tue braccia, io vado agli estremi, sì / Quando gli angeli mi dicono di correre e i mostri lo chiamano amore, oh no / La mia testa e il mio cuore, sono divisa in due”. Il pezzo è prodotto da Jonas Blue, Earwulf & Cirkut e racconta del contrasto tra la mente e il cuore di fronte ad un sentimento e ad una relazione che provoca alti e bassi.

Ava Max ha pubblicato a settembre “ Heaven & Hell ” a settembre. Si tratta del suo album di debutto e che arriva a due anni di distanza dal grande successo "Sweet But Psycho". Il primo progetto discografico della cantante è stato anticipato dal singolo "Kings and Queens", mentre nel 2019 sono stati estratti i brani "So Am I", "Freaking Me Out", "Blood, Sweat and Tears" e "Torn". L’album "Heaven & Hell" è stato il terzo disco di un'artista femminile più ascoltato quest'anno su "Spotify”. Ad oggi non è stato ancora pubblicato il video di “My Head & My Heart”, ma nel canale YouTube ufficiale di Ava Max è presente un lyrics video che è vicino a toccare un milione di views . Un grande riscontro ottenuto in soli quattro giorni e che in prospettiva potrebbe portare la cantante a pubblicare un video ufficiale.

Il testo di “My Head & My Heart”

Baby, now and then

I think about me now and who I could have been

And then I picture all the perfect that we lived

‘Til I cut the strings on your tiny violin, oh woah

My mind’s got a m-m-mind of its own right now

And it makes me hate me

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby

My head and my heart are torturing me, yeah

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah

When angels tell me run, and monsters call it love, oh

My head and my heart are caught in-between, yeah

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

Tеll me yes or no

Asking the hеavens, “Should I stay or should I go?”

You held my hand when I had nothing left to hold

And now I’m on a roll, oh

Oh woah

My mind’s got a m-m-mind of its own right now

And it makes me hate me

I’ll explode like a dynamite if I can’t decide, baby

My head and my heart are torturing me, yeah

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah

When angels tell me run, and monsters call it love, oh

My head and my heart are caught in-between, yeah

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

I’m standin’ at the crossroads

I cross my heart with X and O’s

Which way leads to forever?

Woah-oh-oh-oh-oh

God only knows

My head and my heart are torturing me, yeah

‘Cause my mind, and your arms, I go to extremes, yeah

When angels tell me run, and monsters call it love, oh

My head (My head) and my heart (My heart)

Are caught in-between, yeah

La-la-la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (Oh)

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (La, la-la-la, la-la-la, la-la-la, oh)

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la (Oh yeah)

La-la-la-la-la-la-la-la