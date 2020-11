Linecheck 2020, il programma del festival: Myss Keta tra gli ospiti

Dal 17 al 19 novembre più di 60 appuntamenti, totalmente in live-streaming, tra masterclass, showcase ed esibizioni in diretta. Ogni sera, dopo i Meeting, il Festival con tanti ospiti italiani e internazionali

Linecheck 2020 al via fino a domani: la rassegna milanese, che quest’anno giunge alla sua sesta edizione, si sta svolgendo in modalità soprattutto digitale. Linecheck 2020, il programma Il tema scelto per la sesta edizione di Linecheck è Sound Values, il valore della musica dal punto di vista economico, sociale, culturale ed educativo puntando all’internazionalizzazione della filiera musicale italiana. Linecheck è anche quest’anno main content partner della Milano Music Week prevista fino al 22 novembre 2020. Linecheck conta 60 appuntamenti tra panel, masterclass e showcase, tutto per forza di cose in diretta streaming sul sito ufficiale dell'evento. Tanti gli argomenti previsti, come copyright & publishing, diversità e inclusione, turismo musicale e rapporto tra promoter e agenti. Tra i nomi annunciati in cartellone, Camilla Sparksss, Kharfi, Ko Shin Moon, M¥SS KETA e QuinzeQuinze.

approfondimento Scena Unita, un fondo per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo Linecheck 2020 è prodotto da Music Innovation Hub, l’impresa sociale che in questi mesi di pandemia ha costituito prima il fondo COVID-19 Sosteniamo la musica, poi lanciato il format Heroes ed ora si è fatta promotrice di Scena Unita, l'iniziativa di Fedez e altri personaggi del mondo della musica per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Importante sarà il dialogo con le istituzioni: all'evento parteciperanno anche le Nazioni Unite, la Commissione Europea, le Ambasciate della Gran Bretagna, del Canada con il Department of Canadian Heritage, della Norvegia, rappresentanti del Senato, dei ministeri della Cultura e degli Esteri, delle amministrazioni locali di Milano e Bologna, delle reti come ASVIS, IMF, Music Norway, KeepOn, delle associazioni di categoria. Attenzione anche al gender gap: Linecheck si occuperà anche di questo tema in occasione della Keychange Week Italy partita con l’annuncio della nomina dell'attrice e cantautrice Margherita Vicario quale ambasciatrice italiana. Torna anche Linecheck Academy, in partnership con SAE Institute Milano: tre sessioni di approfondimento sul giornalismo con Daniele Ferriero di Noisey, sul management con Giulio Mazzoleni, artist manager per Mika e Wrong on You e sul rapporto tra branding e musica con Ludovica Federighi di Fuse.