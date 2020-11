Renato Zero, il primo volume di "Zerosettanta" esce il 27 novembre

Uscirà il 27 novembre il Volume Uno di “Zerosettanta” , terza e ultima parte dell’imponente progetto discografico pubblicato da Renato Zero ( 5 CURIOSITÀ SU RENATO ZERO - LE CANZONI PIÙ FAMOSE ). Un triplo album di inediti diviso in capitoli per festeggiare il suo compleanno. Per annunciare la nuova data di uscita, il cantautore ha pubblicato un messaggio sui social che ha chiamato a raccolta tutti i suoi fan: “Tanto lavoro ed un pensiero costante: ottenete il meglio per dare smacco a questo tempo, privo di logica e di attenuanti. La musica è come un salvagente provvidenziale, per consentirci di raggiungere un approdo, sicuro e duraturo. Vi regalo questa ultima finestra, dove affacciarvi nei momenti difficili. Renato c’è e ci sarà sempre. Quindi, vi basterà pigiare “play”. Vi adoro!!!!!”.

Il successo dei Volumetre e Volumedue

La pubblicazione dell’ultimo capitolo di “Zerosettanta”, composto da 14 brani, arriva dopo l’ottimo riscontro ottenuto dai due precedenti volumi. In particolare il volume due ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia, un traguardo festeggiato dallo stesso Renato Zero (FOTO) sui social. Con questo risultato, l’artista è diventato l’unico della storia della musica italiana ad avere almeno un album al primo posto in classifica in sei decenni diversi ed il secondo dopo Barbra Streisand a livello mondiale. “Zerosettanta” è il trentunesimo album in studio del cantautore ed è composto da 40 canzoni. L'ordine di uscita dei tre dischi è dal Volumetre al Volumeuno come omaggio del conto alla rovescia che il pubblico di Renato Zero dedica al cantautore prima degli inizi dei suoi concerti. Le copertine dei tre album / volumi vedono Renato Zero in versione guerriero con una differente espressione del volto in tutte e tre pubblicazioni. Inoltre è presente anche un box, per chi ha acquistato la versione fisica, con un’altra copertina. I colori scelti sono viola per il Volumetre, verde per il Volumedue, blu per il Volumeuno e bianco per il box. Tutti i disegni sono opera dell’artista Valeria Corvino.

Il progetto “Zerosettanta”

La nascita del progetto “Zerosettanta” arriva durante il lockdown. Renato Zero aveva in mente di festeggiare i 70 anni con un grande evento a Roma ma la pandemia ha portato l’artista a lavorare su alcune partiture del passato. Da qui nascono nuovi testi grazie ai collaboratori storici Vincenzo Incenzo, Adriano Pennino, Dario Baldan Bembo e il giovane Lorenzo Vizzini. All’album hanno partecipato anche i Neri per Caso che hanno eseguito i cori nella canzone “Troppi cantanti pochi contanti” presente nel Volumedue. Ad oggi è l’unica collaborazione presente in “Zerosettanta” in attesa di conoscere la tracklist del Volumeuno. Renato Zero aveva annunciato così l’uscita del progetto: “Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione. E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto. 3, 2, 1, ZERO e la favola continua”.