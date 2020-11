Liam Gallagher annuncia il singolo benefico All you're dreaming of

All you’re dreaming of è il nuovo singolo della star britannica che ha annunciato l’uscita del brano tramite un post sul suo profilo Instagram da oltre 1.300.000 follower.

Liam Gallagher: i proventi a supporto di Action for Children

Una carriera che ha attraversato decenni, una discografia che ha rivoluzionato il mondo della musica, Liam Gallagher (FOTO) è una delle voci più popolari e amate di sempre.

Poche ore fa il cantante, classe 1972, ha svelato la pubblicazione del brano All you’re dreaming of, i cui proventi saranno devoluti all’associazione Action for Children, come comunicato dallo stesso nella didascalia della breve anteprima video: “Tutti i proventi della pubblicazione saranno donati ad Action for Children per supportare il loro incredibile lavoro nel Regno Unito a difesa dei bambini più fragili e delle persone più giovani”.

All you’re dreaming of farà il suo debutto venerdì 27 novembre, disponibile anche in una speciale edizione in vinile.