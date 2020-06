Coronavirus, Liam Gallagher rimanda il matrimonio in Italia

Si tratta del terzo matrimonio per Liam Gallagher, ex leader degli Oasis. Nuove nozze dopo il divorzio da Nicole Appleton

Liam Gallagher ha ufficialmente rimandato il proprio matrimonio. Le nozze tra l’ex leader degli Oasis e la sua fidanzata, Debbie Gwyther, si sarebbero dovute celebrare quest’estate in Italia. Come molte altre star, anche Liam aveva scelto il Bel Paese per uno dei giorni più importanti della sua vita. Dovrà però aspettare per poter indossare la fede tanto attesa.

Tre mesi fa, quando il mondo ha iniziato a fare i conti con l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), Liam Gallagher aveva rassicurato i propri fan sulle sue intenzioni. Nulla avrebbe impedito il suo matrimonio con Debbie Gwyther, con la cerimonia che si sarebbe svolta come se nulla fosse.

Impossibile però al tempo prevedere l’effettiva portata dell’emergenza, che ha di fatto costretto chiunque a una forzata quarantena. Ora che lentamente si sta tornando alla normalità, è però ancora necessario fare i conti con alcune restrizioni per la nostra incolumità. Nello specifico vige l’obbligo della mascherina, il che ha costretto il musicista 47enne a modificare i propri piani. Il matrimonio non è cancellato, soltanto rinviato.

Intervenuto a “BBC Radio 2”, Liam Gallagher ha spiegato la situazione nei dettagli: “Abbiamo posticipato il matrimonio al 2021. Credo proprio ci saremmo dovuti sposare con le mascherine e non ho di certo intenzione di indossarla nel giorno delle nozze”.

Liam Gallagher e Debbie Gwyther, la storia

La coppia è insieme dal 2014 ed è pronta per il grande passo. Per lei Liam sembra aver messo la testa a posto, a pochi anni dalle cinquanta candeline. Inizialmente lei aveva iniziato a lavorare come assistente personale della rockstar. Hanno iniziato a frequentarsi un anno dopo, quando lui aveva ormai divorziato dalla seconda moglie, Nicole Appleton.

Il carattere di lui non è però uno di quelli molto facili. Lo sa bene suo fratello Noel. Nel 2018 infatti la coppia si è ritrovata su tutti i tabloid inglesi a causa di un litigio pubblico alquanto sgradevole, che ha rapidamente attirato l’attenzione dei presenti. Il tutto era accaduto nel corso di una cena in un celebre ristorante, Chiltern Firehouse, posto nell’omonimo hotel del quartiere di Marylebone, a Londra.

Lui aveva di molto superato il limite, arrivando a spintonarla e prendendola per la gola. Le foto mostrarono una Debbie in lacrime. Tutto perdonato, sembra. Da allora sono trascorsi circa due anni e un altro passerà prima delle nozze. Sembra proprio che la Gwyther lo abbia perdonato dunque e sia pronta al grande passo. Liam le ha fatto la proposta lo scorso anno, nel corso di una romantica vacanza sulla costiera amalfitana. Ecco dunque spiegato il motivo di organizzare delle nozze proprio nel Bel Paese.