Liam Gallagher, annunciato un concerto in streaming dal Tamigi

L'artista si prepara per un evento esclusivo, i biglietti saranno messi in vendita venerdì 13 novembre

Liam Gallagher: l’annuncio del cantante

Nel corso degli anni Liam Gallagher (FOTO) si è imposto come uno degli artisti di maggior successo al mondo rivoluzionando il mercato discografico e portando una ventata di novità nel settore. Ora, il cantate si prepara a un evento che ha immediatamente conquistato l'attenzione mediatica, ovvero un concerto in streaming.

Poche ore fa l’artista ha pubblicato la locandina dell’evento rivelando anche alcuni dettagli sulle canzoni che verranno eseguite, questo il suo messaggio: “A tutti i miei fratelli e alle mie sorelle in giro per il mondo, il 5 dicembre mi esibirà in un celestiale evento unico che potrete seguire in streaming: Down By The River Thames. Canterò brani contenuti all’interno dei miei due album arrivati primi in classifica e classici degli Oasis, alcuni dei quali non eseguiti da me da davvero tantissimo tempo. Forza, lo sapete”.

Il post continua con le informazioni per acquistare i biglietti, in vendita da venerdì 13 novembre. L’annuncio ha subito entusiasmato il pubblico tanto da contare al momento oltre 75.000 like.