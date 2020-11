Vasco Rossi racconta com'è nata la canzone "Ogni Volta"

Dopo aver ricordato il duetto con Gaetano Curreri in una storica esibizione televisiva, Vasco Rossi (FOTO) pesca ancora una volta nel suo archivio e propone ai suoi fan sui social un piccolo video dove canta dal vivo la canzone “Ogni volta”. Un’altra tappa di avvicinamento all’1 gennaio 2021, data fissata dallo stesso rocker per l’uscita del suo nuovo singolo. In questo caso l’aneddoto raccontato da Vasco Rossi riguarda la nascita della canzone “Ogni volta”, l’istante in cui ha dato vita ad una delle sue canzoni più famose ed apprezzate. “"Ogni volta" l'ho scritta una mattina sul letto, dovevo ancora dormire e secondo me ho cominciato proprio a delirare. Poi sono andato avanti, scrivendo in fretta le frasi che venivano, pensando di fare un esercizio utile a me e basta…”, ha raccontato Vasco Rossi.

Vasco Rossi: “Con Ogni Volta ho messo in musica qualcosa di intimo”

Nel messaggio pubblicato su Instagram, il cantautore ha poi sottolineato come quel brano abbia cambiato la sua modalità di scrittura e l’importanza di “Ogni Volta”: “Quando l'ho fatta sentire ad altri, prima a Elmi e poi alla gente, ho avuto la sorpresa di vedere che tutti la capivano perfettamente. Così ho trovato il mio stile... pochi tocchi di pennello e via... Seguendo questa nuova modalità di scrittura, con "Ogni volta" ho messo in musica qualcosa di intimo davvero, di personale sino in fondo. Forse anche per questo non pensavo che potesse arrivare così tanto agli altri. Invece arrivò. Indicandomi la strada per il futuro”. Pubblicata nel gennaio 1982, “Ogni volta” è il b-side di “Vado al Massimo” presentata al Festival di Sanremo di quell’anno. Scritta da Vasco Rossi è incisa in una nuova versione e inserita nell'album Tracks del 2002. Nel 2005 Laura Pausini ne ha fatto un accenno durante il World Tour 2005. Il piccolo video postato da Vasco Rossi dell’esibizione live di “Ogni Volta” ha superato le 120 mila visualizzazioni su Instagram.