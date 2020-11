Paris Jackson, fuori il primo singolo "Let down"

La figlia del Re del Pop debutta da solista dopo aver lavorato con i Soundflowers insieme al suo ex fidanzato Gabriel Glenn

Paris Jackson, figlia del Re del Pop (FOTO), ha fatto il suo debutto da solista pubblicando il singolo e il video di "Let Down". La canzone, scritta dalla 22enne, segna la sua prima pubblicazione da solista per Republic Records. "Sento tante emozioni. Sono entusiasta e nervosa, ma soprattutto grata e felice", ha raccontato in una nota. "La libertà di creare, non sentirsi dire cosa cantare e come cantarlo, cosa scrivere; è fantastico. È un dono, è una benedizione". Precedentemente Paris Jackson aveva debuttato nel mondo della musica nel gruppo The Soundflowers insieme al suo ex fidanzato Gabriel Glenn. All'inizio del 2020 la band ha pubblicato un EP omonimo composto da cinque tracce e che ha generato più di 1 milione di stream. “Let Down” anticipa l’uscita dell’album “Wilted”, il primo disco da solista di Paris Jackson che sarà disponibile dal 13 novembre. Dopo aver recitato nel video di “I Dare You” di xx e “Rescue Me” dei Thirty Seconds to Mars, l’arrivo di “Let Down” ha sorpreso tutti i fan dell’artista e del padre Michael Jackson. Una canzone che vede la produzione di Andy Hull dei Manchester Orchestra. Con voce sottile e una ballad lenta e cadenzata, Paris Jackson spiazza con un testo da romanticismo gotico.

Il video di “Let Down” e la carriera artistica Lo stesso video di “Let Down” segue la tematica con alcuni accenni da cinema horror senza mai evocare “Thriller” di Michael Jackson. L’intera trama si svolge in un ballo in maschera vecchio stile che diventa sanguinoso. Paris Jackson è la protagonista del video e ritorna così a recitare dopo aver avuto un piccolo ruolo nel 2017 come Rachel Wells nella serie televisiva Fox "Star" e le comparsate nella serie "Scream" e nel film "Gringo". A luglio ha suscitato polemiche la sua interpretazione nel film indipendente "Habit", mentre nello stesso periodo lei e l’ex Gabriel Glenn hanno pubblicato su Facebook la docuserie "Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn", sulle loro vite e sulla loro band.