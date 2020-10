Opera, il futuro nei grandi spazi

approfondimento

“Solo in teatro”, la stagione non si ferma

Teatri chiusi, la lirica si trasferisce di nuovo in rete, con la previsione che questa parentesi non sarà breve. “Io non credo che la sospensione delle nostre attività finirà il 24 novembre- ci dice Fulvio Macciardi, sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna e vicepresidente dell’ANFOLS, l’associazione che riunisce 12 fondazioni lirico-sinfoniche italiane-. Non sapere cosa si farà tra un mese è per noi molto complicato visto che progettiamo con 2, 3 anni di anticipo. Anche nell’immediato la situazione è difficile. C’è tutto il mondo degli artisti, che vivono dei compensi che prendono per le serate di spettacolo e che ora, con l’annullamento degli spettacoli, hanno reddito zero. Per loro non esiste cassa integrazione, non esistono ammortizzatori sociali.”



Quanti sono i lavoratori del settore?





“Nel campo delle fondazioni lirico-sinfoniche più di 5000 lavoratori sono direttamente interessati, poi ce ne sono altrettanti nell’indotto. Ci sono tanti lavori oscuri, ma per noi fondamentali, come la sartoria, il trucco, gli acconciatori. Sono operatori che hanno l’ingaggio solo per le serate di lavoro: nel diritto del lavoro si chiamano lavoratori intermittenti perché lavorano per brevi periodi, ma con continuità. Dopo l’estate avevamo cominciato un percorso di ripresa, ma l’evoluzione della situazione sanitaria e a seguire le decisioni del Governo sono state una doccia fredda.”





E come vi state preparando per il futuro?





“Stiamo pensando a forme diverse di streaming da presentare sulle diverse piattaforme per rappresentare com’è la vita all’interno di un teatro. Poi stiamo cercando di proseguire i lavori di preparazione: ci portiamo avanti per essere pronti a presentare i nuovi spettacoli appena si potrà. Devo dire che nel pubblico il desiderio di presenza è molto forte. La sera precedente la chiusura, a Bologna abbiamo spostato lo spettacolo al PalaDozza, con successo di pubblico. Forse questa nostra scelta di delocalizzare in uno spazio molto ampio un teatro del ‘700 storico come il nostro, che ha spazi molto angusti, potrebbe essere una scelta interessante, soprattutto pensando alla bella stagione e alla possibilità di sfruttare arene e spazi all’aperto. Sono operazioni in cui dobbiamo uscire da schemi precostituiti e pensare anche a modalità differenti."