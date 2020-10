Zucchero, canzoni speciali per ammazzare il tempo e il Covid

Una versione speciale per tenere compagnia al pubblico durante questo momento difficile dominato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Poche ore fa Zucchero ha condiviso il video della sua esibizione sulle note del singolo Hai scelto me collezionando oltre 27.000 visualizzazioni sul suo profilo Instagram che conta più di 154.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Zucchero: il video su Instagram

È il 1987 quando Zucchero (FOTO) pubblica il suo quarto album in studio Blue’s, il resto è storia. Il disco si rivela un successo internazionale vendendo milioni di copie in tutto il mondo, ad esempio solo in Italia si aggirano intorno a un milione e mezzo, Hai scelto me è l’undicesima canzone della tracklist del disco.

Nelle scorse ore la voce di Wonderful Life ha condiviso una bellissima performance sulle note del brano, questo il testo scritto nella didascalia del post: “Hai Scelto Me. Canzoni (versioni speciali) per ammazzare il tempo e il Covid-19”.