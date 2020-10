L'assembramento c'era, lo confesso, ma era sul palco ed era un assembramento sicuro. D'altra parte quando porti sul palco uno spettacolo per 44 + 1 musicisti non puoi pretendere distanze patagoniche. Quell'uno è Mirco Mariani al centro, pure troppo, di questo progetto che il Teatro Valli di Reggio Emilia ha ospitato in prima assoluta e che si chiama Shaloma Locomotiva Orchestra. Tra gli ospiti il trombettista Paolo Fresu, la giovanissima cantante Gilda che si è commossa alla fine della sua esibizione ed è scoppiata in un pianto liberatorio, e Mauro Ermanno Giovanardi, che in chiacchiera libera mi ha confessato che sta lavorando a due progetti: "Il primo è riguarda dopo parecchio tempo un mio album di inediti, ne ho già parecchie pronte di canzoni, sarà contemporaneo e ti dico che non ho usato alcuna chitarra. Il secondo...devo sistemare qualche dettaglio prima di parlartene". Ma da come gli brillano gli occhi la mia sensazione è che dietro ci sia un nome che ha fatto un po' di storia della musica italiana, i La Crus. Che lui e Cesare Malfatti stiano ragionando su un ritorno visto il successo dei concerti di qualche tempo fa? Sarebbe davvero interessante vederli confrontarsi oggi, nel 2020, su una nuova idea discografica". Shaloma Locomotiva Orchestra 44 + 1 è un mondo sonora a tratti destabilizzante, soprattutto nei primi minuti, ricorda un vecchissimo pezzo "rumoroso" chiamato Psyche Rock. Poi subentra la dolcezza delle parole, l'armonia garantita dall'Orchestra Arturo Toscanini diretta da Roberto Molinelli. Paolo Fresu con la tromba è un continuum di poesia e emoziona vederlo seguire il ritmo col corpo. Mauro Ermanno Giovanardi con i suoi camei ha alzato l'asticella e non poco.